LIVE | Verstappen strandt op plaats elf in kwalificatie tijdens GP van Canada

Verstappen reed zijn kwalificatie op medium-banden. Dat ging echter niet naar wens. De Nederlander klaagde over de boordradio dat hij weinig grip had. Ook de drukte op het circuit hinderde hem, zo zei hij. Mede daardoor stond Verstappen in de slotfase van Q2 op P11. Alleen de beste tien coureurs gaan door naar Q3.



Hij wilde in de slotfase zijn tijd verbeteren, maar een crash van Kevin Magnussen betekende een voortijdig einde aan Q2. Verstappen kon daardoor geen snellere tijd meer neerzetten. ,,Gewoon een rode vlag, wat kun je daaraan doen?”, reageerde Verstappen bij Ziggo Sport. ,,We hadden Q3 gemakkelijk gehaald, maar het was ook kiezen met welke banden we moesten starten. Dan is er een rode vlag. Dit is pech.”