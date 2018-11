LIVE | Verstappen terug op de baan, Bottas nog de snelste

Verdediger Rossmann sneller fit dan verwacht

14:16 ALMELO - Heracles-trainer Frank Wormuth kan weer beschikken over Maximilan Rossmann. De verdediger viel in het uitduel tegen NAC Breda uit met een enkelblessure en is sneller hersteld dan verwacht. Dabney Dos Santos is nog een vraagteken voor het uitduel tegen Fortuna Sittard.