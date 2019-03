LIVE | Verstappen vierde, motorproblemen bij Leclerc

volleybal Rol Eurosped in kampioens­pou­le uitge­speeld na verlies tegen Sneek

16:58 VROOMSHOOP - Eurosped is definitief uitgeschakeld in de strijd om het landskampioenschap. De Vroomshoopse volleybalsters verloren zondag met 3-0 van Sneek. Met nog twee wedstrijden te gaan is de tweede plaats buiten handbereik voor het team van trainer Jan Berendsen.