LIVE | Verstappen voorlopig achter Ferrari's, sessie ligt stil

Is Matteo Berrettini klaar voor dé stunt tegen Nadal?

15:06 Op de vorige Grand Slam behaalde de Italiaan Matteo Berrettini zijn tot voor kort beste resultaat ooit, de vierde ronde. Maar op Wimbledon was hij kansloos tegen Roger Federer. Komende nacht debuteert hij in de halve finales van de US Open, tegen niemand minder dan Rafael Nadal. Is hij nu wel klaar voor een serieus gevecht met een wereldtopper?