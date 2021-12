LIVE | Verstappen voorlopig achter Hamilton en Bottas onder kunstlicht

De ballen verstand ‘Wat gaat Van der Kraan veranderen bij FC Twente en gaat Heracles na wegvallen Azzaoui en Vloet de boer op?’

ENSCHEDE/ALMELO - Waarom was FC Twente-trainer Ron Jans vrijdagmiddag een beetje geagiteerd tijdens het wekelijkse perspraatje? En gaat Heracles de spelersmarkt op nu na Rai Vloet Ismail Azzaoui is weggevallen? In de Podcast De Ballen Verstand gaan Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde in op deze kwesties. En uiteraard gaan ze op zoek naar de antwoorden.

