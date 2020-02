LIVE | Verstappen weer onderweg na vroege spin

Van der Poel begint zonder druk aan wegseizoen: ‘Fijn dat ik een keer niet moet winnen’

13:39 Mathieu van der Poel begint zijn wegseizoen in de Ronde van de Algarve zonder enige druk. ,,Het is fijn dat ik een keer niet moet winnen", zei hij vlak voor de start in het Portugese Portimão. ,,Ik ben hier om kilometers te maken en de ploeg te helpen.”