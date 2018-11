LIVE | Verstappen wil vlammen in laatste Grand Prix van 2018

Grol verslaat wereldtop en pakt goud in Osaka, Van ‘t End zilver

12:22 Henk Grol heeft bij de laatste Grand Slam van dit jaar goud veroverd in de klasse boven 100 kilogram. De 33-jarige routinier won in Osaka vijf keer op rij. Hij nam in Japan revanche voor zijn snelle uitschakeling vorig weekeinde bij de Grand Prix in Den Haag.