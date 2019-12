LIVE | Verstappen wint gevecht met Leclerc om tweede plek

FC Twente kan voorsprong niet vasthouden en verliest van Ajax

14:49 ENSCHEDE - FC Twente leek zondagmiddag tegen Ajax heel even op weg naar een sensatie, maar uiteindelijk viel alles toch nog in de verwachte plooi. Na twintig minuten stond het 2-0, bij rust 2-1, maar na negentig minuten was het 2-5. Zoals verwacht eigenlijk.