LIVE: Vettel snelste in kwalificatie, Verstappen vijfde

Gerts derde in openings­rit Oostenrijk, ritzege Mohoric

15:51 Floris Gerts is als derde geëindigd in de eerste etappe van de Ronde van Oostenrijk. De renner van Roompot-Nederlandse Loterij moest na een rit over 152 kilometer met start en finish in Feldkirch de ritzege laten aan de Sloveen Matej Mohoric. De renner van Bahrain-Merida finishte met een kleine voorsprong op de Italiaan Giovanni Visconti.