LIVE | Villarreal en Man United geven elkaar weinig toe in razend spannende verlenging

Martin Jol dicht bij akkoord over koop ADO Den Haag

25 mei Martin Jol is dicht bij een akkoord met United Vansen over de overname van ADO Den Haag. Bronnen rondom de Chinese grootaandeelhouder van de club melden dat er met Jol en vastgoedhandelaar Ed Maas wordt onderhandeld over de aandelen en dat die onderhandelingen de goede kant op gaan.