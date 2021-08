LIVE | Vitesse met Openda in cruciale wedstrijd tegen Anderlecht, Tannane op de bank

Waarom het nu al smullen geblazen is in de eredivisie

25 augustus Ouderwets bruisende stadions, PSV’er Noni Madueke die de voetbalharten steelt en Feyenoord dat onder Arne Slot wonderbaarlijk is opgeleefd. De eredivisie is pas net op gang, maar er is al genoeg moois voorbijgetrokken. Dit zijn de zeven opvallendste aspecten.