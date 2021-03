LIVE | Volg de 5e etappe in de Tirreno-Adriatico in ons liveblog

Er staat in de Tirreno-Adriatico vandaag een rit over 205 kilometer op het programma. De start is rond 11.15 uur en de finish wordt rond de klok van 16.15 uur verwacht. Tadej Pogacar is de nieuwe klassementsleider en wordt op 35 seconden gevolgd door Wout van Aert. Volg de ontwikkelingen in de koers via onze livewidget.