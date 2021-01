LIVE | Volg hier alle tussenstanden en uitslagen van de World Cup in Heerenveen

Vrijwel onverslaan­ba­re Goggia ook zaterdag de beste in Crans-Montana

12:53 De Italiaanse alpineskiester Sofia Goggia is dit seizoen vrijwel onverslaanbaar op de afdaling. Na haar zege in de wereldbekerwedstrijd op vrijdag in Crans-Montana, volgde zaterdag een tweede overwinning op de piste van het Zwitserse skioord.