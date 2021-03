LIVE | Volg hier de tijdrit in Parijs - Nice, snelste tijd voor Rohan Dennis

De derde etappe in Parijs-Nice is vandaag een individuele tijdrit over iets meer dan 14 kilometer met start en finish in Gien. Om 13.07 uur was Maxime Bouet de eerste renner die opstapte, om 16.00 uur is klassementsleider Michael Matthews de laatste. Volg de tijdrit in onze widget. Bekijk hieronder ook het algemeen klassement, het rittenschema én de deelnemerslijst.