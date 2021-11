LIVE | Volle tribunes bij Australian Open, veel minder Vitesse-fans welkom in Rennes

Vrouwelij­ke dartsensa­tie Fallon Sherrock schrijft wéér geschiede­nis: ‘Ik weet niet hoe ik het heb geflikt’

Fallon Sherrock ontpopt zich steeds meer tot de grote sensatie binnen het darts. Zo won ze in 2019 al als eerste vrouw ooit op het WK van een man en gisteravond schreef de 27-jarige Britse geschiedenis door de achtste finales van de Grand Slam of Darts te halen. Ook dat was nog nooit eerder een vrouw gelukt.

17 november