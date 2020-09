LIVE | Voormalig Telstar-aanvaller Rodrigues doet AZ pijn met openingsgoal

Graven­berch vs Graven­berch: ook deze broers stonden tegenover elkaar

10:20 Ajax-talent Ryan Gravenberch stond zondag in de uitwedstrijd bij Sparta (0-1) tegenover zijn grote broer Danzell (28). Het was niet de eerste familieruzie in de eredivisie. Dit zijn de meest spraakmakende broedertwisten van de laatste jaren.