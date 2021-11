LIVE | Vrouwen maken zich op voor massastart

Ajax-trai­ner Ten Hag: ‘Uitstel eredivisie gaat ten koste van ritme’

Als het aan Erik ten Hag ligt wordt er de komende weken in de eredivisie gewoon doorgevoetbald, ook al moet dat vanwege de coronamaatregelen zonder publiek. De trainer van Ajax vreest dat uitstel ten koste gaat van het ritme, met name voor de clubs die ook nog in Europa spelen.

12:41