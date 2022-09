LIVE Vuelta | Wilco Kelderman op weg naar goed klassement, Remco Evenepoel na val begonnen aan slotklim

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Remco Evenepoel leidt nog altijd het algemeen klassement met een voorsprong van 2 minuut 41 op naaste achtervolger Primoz Roglic van Jumbo-Visma. Of de Belg ook in deze etappe zijn voorsprong vasthoudt, weten we rond de klok van half 6.



De etappe voert het peloton langs de Spaanse zuidkust, waar de renners de eerste heuvel voor de kiezen krijgen na zo'n 115 kilometer. Ondanks dat de heuvel bij Coín niet heel steil is, is de beklimming zo'n 20 kilometer. Na de afdaling volgen 27 vlakke kilometers voordat de renners uitkomen bij de voet van de Peñas Blancas. Dit is een berg van de eerste categorie met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7 procent.