LIVE: Dumoulin onderweg in beslissende tijdrit, Kwiatkowski leidt

Enschedeër Tjaronn Chery van China naar Kayseris­por

16:39 ENSCHEDE - Tjaronn Chery (30) keert vanuit China terug naar Europa. De aanvallende middenvelder uit Enschede heeft een éénjarig contract getekend in Turkije bij Kayserispor. Dat is ook de club van Enschedeër Deniz Türüc. Ex-Feyenoorder Bilal Basaçikoglu tekende onlangs ook in Kayseri.