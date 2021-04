LIVE | Waarschuwt Verstappen zijn concurrenten nog in slottraining?

Samenvatting Roeblev stunt tegen elfvoudig winnaar Nadal in Monte Carlo

16 april Andrej Roeblev heeft bij de Monte-Carlo Masters voor een enorme stunt gezorgd door Rafael Nadal in de kwartfinale in drie sets te verslaan. De elfvoudige winnaar ging tegen de Rus in drie sets onderuit: 6-2, 4-6, 6-2.