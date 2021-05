LIVE | Werner verzuimt om de score voor Chelsea te openen na slappe schuiver

Video Van Gerwen toch weer met lege handen in Premier League, stukadoor Clayton wint 290.000 euro

7:21 Michael van Gerwen wacht in 2021 nog altijd op zijn eerste eindzege. Ook in zijn geliefde Premier League Darts greep de vijfvoudig winnaar vanavond naast de hoofdprijs. De 32-jarige Vlijmenaar werd in de halve finales uitgeschakeld door Jonny Clayton. In een hoogstaande partij trok hij net aan het kortste eind: 8-10 in legs. Clayton won daarna ook de finale en ging met de beker en de hoofdprijs van 290.000 euro aan de haal.