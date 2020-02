LIVE | Wie houdt Nao Kodaira af van dubbel?

waterpolo Winnend BZC sluit aan bij subtop

20:48 BORCULO - De mannen van Schuurman BZC hebben een uiterst belangrijke zege geboekt tegen AZC: 16-10. De Borculose ploeg dreigde de aansluiting met de bovenste acht ploegen in de eredivisie te verliezen, maar doet nu weer volop mee in de strijd om de play offs. Saillant detail: AZC is ook de tegenstander in de halve finale van het bekertoernooi.