LIVE: Wie overleeft de chaos op de stoffige stenen?

39 km

Een korte samenvatting van de rit tot dusver: chaos, valpartijen en lekke banden. Bijna iedere grote naam is wel enig onheil tegengekomen. Dylan Groenewegen is hard ten val gekomen maar zit nog wel op de fiets. Ook Chris Froome is gevallen maar heeft kunnen terugkeren. Het grootste slachtoffer van de dag is Richie Porte die snel in de etappe onderuit ging en heeft moeten opgeven.



Ondertussen rijdt Romain Bardet op een kleine achterstand van de andere grote favorieten.