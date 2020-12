LIVE | Wie wordt eerste tegenstander Van Gerwen op WK?

Botsende belangen bij handbal­lers Borhave: ‘Ik kan mezelf niet vergeven als ik een cliënt besmet’

7:25 BORNE Ze willen beiden niets liever dan weer handballen in de eredivisie. Het jonge talent Lieke van der Linden droomt van een transfer naar het buitenland. Borhave-routinier Eline Legtenberg daarentegen werkt in het dagelijks leven in de zorg. En dat botst nu met het handballen.