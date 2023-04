LIVE wielrennen | Evenepoel gooit ook Pidcock overboord en is solo op weg naar nieuwe zege in Luik-Bastenaken-Luik

Euro Tour 5 Van Duijvenbo­de uitgescha­keld, Noppert bereikt wél de kwartfina­les: Van Gerwen later in actie

Danny Noppert heeft het bij de Euro Tour in Graz geschopt tot de laatste acht. De 32-jarige darter uit Joure was in zijn achtste finale met 6-5 te sterk voor Nathan Aspinall, afgelopen donderdag nog de weekwinnaar in de Premier League. Dirk van Duijvenbode redde het niet. Hij verloor van Joe Cullen. Michael van Gerwen komt later vanmiddag in actie.