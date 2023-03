LIVE wielrennen | Gaan Fabio Jakobsen en Dylan Groenwegen sprinten om de zege in De Panne?

Komt de beste squashclub van Nederland (opnieuw) uit Twente? ‘Zolang je een kans hebt, moet je ervoor gaan’

Meervoudig landskampioen Coulisse/Twente is in theorie nog altijd in de race voor (weer) een hoofdprijs. De squashclub uit Borne staat tweede in de eredivisie, maar wel op elf punten achterstand van koploper Victoria Rotterdam. Die ploeg is woensdag vanaf 19.30 uur de tegenstander in het Racket & Fit Center.