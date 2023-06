LIVE wielrennen | Houdt Vingegaard stand in pittige bergrit? Groenewegen haakt af in Dauphiné

met video Kato wil prijzen­geld terug na omstreden diskwalifi­ca­tie: ‘Het was onrecht­vaar­dig’

Voor de Japanse tennisster Miyu Kato is de achtbaan van Roland Garros vanmiddag geëindigd met een apotheose. In de finale van het gemengd dubbel was ze met haar Duitse partner Tim Pütz te sterk voor Bianca Andreescu en Michael Venus: 4-6, 6-4, 10-6. Het was de eerste grand slam-titel voor Kato, die zo haar gram haalde in Parijs.