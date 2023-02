LIVE wielrennen | Jumbo-Visma versnelt in Omloop het Nieuwsblad, zeven avonturiers bezig aan heuvelzone

Het klassiekerseizoen is officieel geopend met de Omloop het Nieuwsblad. Een jaar geleden was het Wout van Aert die alleen over de streep kwam, wie mag dit jaar juichen? Van start tot finish (rond 16.00 uur) volgen we de koers hierboven via onze livewidget. Het laatste uur houden we je ook op de hoogte via onderstaand liveblog.