LIVE wielrennen | Kansen voor Mathieu van der Poel in vierde etappe Tirreno-Adriatico

BBC roept Gary Lineker op het matje na vergelij­king met na­zi-Duits­land

De BBC gaat in gesprek met Gary Lineker, nadat hij dinsdag kritiek heeft geuit op het asielbeleid van de Britse regering. De Match of the Day-presentator en voormalige voetballer vergeleek op Twitter plannen over het uitsluiten van illegale migranten met het beleid van nazi-Duitsland.