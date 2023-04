LIVE wielrennen | Kopgroep van drie renners op weg naar Muur van Hoei

Woensdag staat de 87ste editie van de Waalse Pijl op het programma. Over 194,2 kilometer rijdt het peloton over de steile Ardense heuvels, waarbij vooral de Muur van Hoei in het oog springt. Het steile klimmetje van 1,3 kilometer wordt meermaals aangedaan en is tevens de slotklim. De winnaar van vorig jaar Dylan Teuns gaat hem in ieder geval niet opnieuw winnen, hij is ziek. Volg de Waalse Pijl hier live!