LIVE wielrennen | Topfavoriet Pogacar verlaat Luik-Bastenaken-Luik na valpartij

Ex-prof René Roord leeft mee met dochter Jill: ‘Finaleplek Champions League zou zó mooi zijn’

René Roord (59) is de trotse vader van Champions League-halvefinalist Jill, maar tegelijkertijd wil hij vanuit zijn positie als manager vrouwenvoetbal met FC Twente óók een rol gaan spelen in dat toernooi. Liever nog haalt hij de groepsfase dan het kampioenschap. Voor nu is het aan dochter Jill en haar VfL Wolfsburg. ,,Een finaleplek zou zó mooi zijn.”