LIVE wielrennen | Vijfde etappe Ronde van Romandië van start zonder Robert Gesink

Juan Ayuso sloeg gisteren een dubbelslag met de winst in de tijdrit en de overname van de leiderstrui in de Ronde van Romandië. Vandaag staat de Koninginnerit op het programma in de vijfde etappe. Over 161,1 kilometer rijdt het peloton van Sion naar Thyon, waar een slotklim van 20,7 kilometer à 7,7% te wachten staat. Op dat moment hebben de renners al twee cols van de eerste categorie en wat kleinere bergen in de benen. Je volgt de voorlaatste etappe vanaf 10.40 uur via ons livewidget bovenaan. De finish wordt verwacht om 15.50 uur.