LIVE: Openingsduel WK tussen Rusland en Saoedi-Arabië van start

De liefhebbers hebben er weer vier jaar op moeten wachten, maar vanaf donderdag kunnen ze ruim een maand genieten van het grootste voetbalfestijn ter wereld: het WK.



De wereldtitelstrijd in Rusland telt 32 deelnemers, zonder Nederland, met titelhouder Duitsland, vijfvoudig kampioen Brazilië, Spanje en Argentinië als belangrijke kandidaten voor een finaleplaats. De eindstrijd is op 15 juli in Moskou.



Het WK begint om 17.00 uur (Nederlandse tijd) met de wedstrijd in poule A tussen gastland Rusland en Saudi-Arabië. Op basis van de wereldranglijst dreigt deze openingswedstrijd in kwalitatief opzicht weinig hoogstaand te worden. Beide landen staan van alle WK-deelnemers het laagste op de wereldranglijst. Rusland is afgezakt naar plek 70, drie plaatsen onder Saudi-Arabië (67e).



Popster Robbie Williams zal tijdens de openingsceremonie, die rond 16.30 uur begint, in het Loezjniki-stadion in Moskou een optreden verzorgen. De Brit zal worden bijgestaan door de Russische operazangeres Aida Garifoellina. Ook de Braziliaanse oud-voetballer Ronaldo krijgt een rol in de show, die waarschijnlijk wordt bijgewoond door de Russische president Vladimir Poetin.