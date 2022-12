LIVE WK darts | Danny Jansen aan de beurt: The Mullet maakt WK-debuut

WK darts | Programma, uitslagen en het speelsche­ma: Van Gerwen is eerste dagen vrij

In het Alexandra Palace in Londen is het WK van start gegaan. Op de eerste avond viel meteen al het doek voor Jermaine Wattimena, die verloor van de Noord-Ierse debutant Nathan Rafferty (2-3). Er zitten nog elf Nederlanders in het toernooi. De finale is op 3 januari 2023. Bekijk hier alle uitslagen, het volledige speelschema en de informatie over het prijzengeld.

9:45