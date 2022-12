LIVE WK darts | Gabriel Clemens als eerste Duitser ooit naar kwartfinales, Smith tegen Cullen

Even leek Clemens over Soutar heen te gaan walsen. In de eerste set was de 39-jarige Duitser ruimschoots beter dan zijn Schotse tegenstander en leek met stalen zenuwen het momentum naar zich toe te trekken. Maar uit het niets kwam Soutar, die een ronde eerder nog verrassend Danny Noppert uitschakelde, terug in de tweede set met een knappe 104-finish. Dat niveau zette hij door in de derde set, maar zonder resultaat, want weer had Clemens zijn niveau omhoog gekrikt: 2-1 in sets.