LIVE WK darts | Jimmy Hendriks maakt WK-debuut, Raymond van Barneveld later in actie

Met video ‘Zilveren’ Fransen door tienduizen­den fans gehuldigd in Parijs: ‘We hebben veel tegensla­gen gehad’

De Franse voetbalploeg heeft vanavond een warm onthaal gekregen van duizenden fans in hartje Parijs. De wereldkampioen van 2018, die zondag in een heroïsche finale van het WK in Qatar na strafschoppen werd onttroond door Argentinië, liet zich toejuichen door een menigte op de Place de la Concorde.

19 december