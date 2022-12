LIVE WK darts | Michael Smith aan de oche tegenover Duits talent Martin Schindler

Audi heeft grote ambities in Formule 1: ‘Als je het goed doet, kan je meteen vooraan staan’

Audi mikt op overwinningen in de Formule 1 drie jaar na zijn intrede, maar hoopt zelfs al op sneller succes. „We hebben getekend voor de periode van 2026 tot en met 2030. We willen na drie jaar in de positie zijn dat we kunnen strijden om de overwinningen”, zegt Adam Baker, die hoofd is van de afdeling die de Formule 1-motor ontwikkelt voor de Duitse autofabrikant.

