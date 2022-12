LIVE WK darts | Simon Whitlock in actie, voormalig wereldkampioen Richie Burnett na negen jaar terug

Jolly Jumpers strandt in halve finales Final Four

Jolly Jumpers is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de Final Four. Op het minitoernooi in Katwijk was Den Helder in de halve finale te sterk: 72-55. Den Helder ontmoet in de eindstrijd Grasshoppers, dat in de andere halve finale won van Binnenland.

13:35