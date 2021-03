LIVE | WK-kwalificatie: Azerbeidzjan weer naast Servië

UEFA stelt besluit over hervorming Champions League uit

15:08 Het bestuur van de Europese voetbalbond UEFA praat woensdag over hervorming van de Champions League, maar de beslissing valt pas bij de volgende bestuursvergadering op 19 april. In eerste instantie was de verwachting dat de UEFA deze week al een besluit zou nemen. Volgens de bond moeten de ,,lopende discussies” echter eerst nog worden afgerond.