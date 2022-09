LIVE WK tijdrijden (m) | Prolongeert Filippo Ganna zijn wereldtitel of zijn er kapers op de kust?

In het Australische Wollongong is het WK tijdrijden bij mannen in volle gang. Grijpt Filippo Ganna zijn derde wereldtitel, pakt winnaar in de Vuelta Remco Evenepoel de regenboogtrui of gaat er een outsider met de winst vandoor? In ons liveblog houden wij de hoogtepunten voor u bij.