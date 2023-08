LIVE WK wielrennen | Gaat Van der Peet met Van de Wouw mee naar kwartfinales keirin?

Nederlands duo maakt zich klaar

Het is bijna tijd voor het avondprogramma in het Sir Chris Hoy Velodrome! Helaas zonder Nederlandse medaillekansen, want op de ploegenachtervolging bij zowel de mannen als de vrouwen deden 'we' niet mee.



Dat doen landgenotes Hetty van der Wouw en Steffie van der Peet wél op de keirin. Om 19.21 uur bijt Van der Wouw het spits af in de eerste van in totaal vijf heats. Ze neemt het daarin onder anderen op tegen de regerend wereldkampioene Lea Friedrich uit Duitsland. In de vierde serie is het de beurt aan Van der Peet.



Redden de Nederlandse baanwielrensters het in deze eerste ronde niet, dan is er later op de avond nog altijd een herkansing. Via deze route verzekerde Van der Peet zich vorig jaar nog van WK-brons. Morgen worden op de keirin de medailles verdeeld.