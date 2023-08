LIVE WK wielrennen | Jeffrey Hoogland verrassend uitgeschakeld bij WK sprint, Lavreysen met hakken over de sloot

Harrie Lavreysen is oppermachtig in de kwalificatie van het sprinttoernooi: hij klokt met 9.374 met afstand de snelste tijd. Jeffrey Hoogland eindigt als 19de in 9.801, Thijmen van Loon wordt 31ste in 10.001 en sneuvelt in het kwalificatietoernooi. Over ruim een uur beginnen de zestiende finales. Daarin komt alleen Hoogland uit, in de 10de heat tegen de Canadees Ryan Dodyk. Lavreysen mag de zestiende finales overslaan. De eerste vier uit de kwalificatie plaatsen zich direct voor de achtste finales.