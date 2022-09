LIVE WK wielrennen | Kan Mathieu van der Poel in Wollongong meedoen om wereldtitel?

Indrukwek­ken­de zege Novak Djokovic bij entree in Laver Cup

Novak Djokovic heeft Team Europa weer aan de leiding gebracht in de Laver Cup. De Servische voormalige nummer 1 van de wereld had geen enkele moeite met de Amerikaan Frances Tiafoe, die uitkwam voor Team Wereld. Djokovic won in twee sets: 6-1 6-3. In de eerste set verloor hij geen enkel punt op zijn eigen opslag.

24 september