LIVE WK wielrennen | Volop medaillekansen voor Nederland, Harrie Lavreysen aast op derde goud

Kanonsko­gel van Esmee Brugts doelpunt met de hoogste snelheid dit WK: meer dan 100 kilometer per uur

Esmee Brugts heeft voorlopig het doelpunt met de hoogste snelheid gemaakt op het WK in Nieuw-Zeeland en Australië. De 20-jarige ‘wingback’, die haar WK-debuut maakt, knalde Oranje in de tweede helft van de groepswedstrijd tegen Vietnam op een 6-0-voorsprong met een treffer van 104,46 kilometer per uur.