LIVE WK wielrennen | Wat een koers: Van der Poel ondanks val op weg om Zoetemelk op te volgen

Nog 10 km

Mathieu van der Poel is ongekend sterk! De 28-jarige Nederlander rijdt verder weg bij de achtervolgers. Joop Zoetemelk, wereldkampioen in 1985, lijkt na 38 jaar een opvolger te krijgen.



Theo Middelkamp was in 1947 de eerste Nederlander die de regenboogtrui veroverde. Daarna volgde Jan Janssen in 1964, Harm Ottenbros in 1969, Hennie Kuiper in 1975, Gerrie Knetemann in 1978, Jan Raas in 1979 en Zoetemelk in 1985.