LIVE | ‘Woody’ tegen ‘The Heat', wie wordt de tegenstander van Peter Wright?

Column Marijn Abbenhuijs | Tweede van de wereld, wereldkam­pi­oen loyaliteit

Marijn Abbenhuijs vertelt in zijn eindejaarscolumn over de tweede plek van meesterknecht Dylan van Baarle op het WK wielrennen. ‘Dat hij die zaterdagnacht in Utrecht ineens een moment van besef had, was niet zo gek.’

22 december