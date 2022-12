LIVE World Cup schaatsen | Kjeld Nuis pakt in Calgary goud op 1500 meter, Jutta Leerdam het ijs op

FC Twen­te-spe­ler Sa­lah-Eddine verloor in Mekka alle stress: ‘Ik ga vanaf nu elk jaar’

SAN JOSÉ - Anass Salah-Eddine reist wat af in deze periode. Onlangs in de vakantie was hij in Mekka, nu is de vleugelverdediger met FC Twente op trainingskamp in Costa Rica. Wie is deze linksbenige die rechtsback speelt?

7:19