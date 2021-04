LIVE| Wout van Aert aast op zege in Brabantse Pijl

Video Wiegman blij met voorrang bij vaccineren richting Spelen: ‘We voelen ons bevoor­recht’

13 april Bondscoach Sarina Wiegman is blij dat de Nederlandse voetbalsters ruim voor de start van de Olympische Spelen de mogelijkheid krijgen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. ,,We voelen ons bevoorrecht”, zei Wiegman na de gewonnen oefeninterland tegen Australië (5-0) vanavond in Nijmegen.