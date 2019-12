LIVE | Wright één set verwijderd van clash met De Zwaan

Fotoserie + video 28.500 mensen komen samen in stadion van Union Berlin voor kerstlied­jes

23 december Het Stadion An der Alten Försterei van 1. FC Union Berlin, de nummer 11 in de Bundesliga, zat vanavond helemaal volgepakt. Liefst 28.500 mensen kwamen samen voor het jaarlijkse Weihnachtssingen, een traditie van de club die inmiddels ook ver buiten Berlijn bekend is. Bekijk hier de mooiste foto's van deze fraaie traditie.