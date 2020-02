LIVE | Wüst duikt onder de tijd van Wijfje op 3000 meter

Van Vleuten soleert in Omloop naar eerste overwin­ning in regenboog­trui

15:47 Annemiek van Vleuten heeft haar eerste wegwedstrijd van 2020 gewonnen. De wereldkampioene bereidde zich afgelopen weken in Colombia voor op het nieuwe seizoen en plukt daar nu al de vruchten van. In de Omloop Het Nieuwsblad was ze een maat te groot voor de rest.